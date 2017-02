Die BOC Group ist stolz darauf, das neueste Release der EAM-Suite für Profis ankündigen zu dürfen. ADOIT 7.5 erscheint vollgepackt mit hilfreichen Verbesserungen, die ADOIT von all den anderen gewöhnlichen EAM-Softwaretools am Markt abheben.

Mit cleveren und leicht verständlichen Sichten, die alle wichtigen Informationen auf einen Blick zusammenfassen, liefert die 100 webbasierte EAM-Suite ADOIT Entscheidungsträgern wertvolle Erkenntnisse. Informationen, die zuvor noch im Verborgenen lagen, können in echte Werte umgewandelt und Verbesserungsinitiativen direkt gestartet werden durch einfache Analysen, nur wenige Klicks entfernt.

Basierend auf der langjährigen Projekterfahrung mit weltweit mehr als 1.000 Kunden, hat sich ADOIT zu einem essentiellen Tool für das Unternehmensarchitekturmanagement entwickelt. Sie wollen wissen, wie sich Ihre IT-Architektur über eine gewisse Zeit verändert? Sie wollen Ihre kritischsten Anwendungen und Technologien identifizieren? Wir haben Sichten entwickelt, die Ihnen genau die Hinweise geben, die Sie benötigen, um die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

"Mit ADOIT 7.5 erhalten unsere Kunden alle wichtigen Informationen auf nur einen Blick. Die neuen Railroad-Diagramme ermöglichen es, komplexe Sachverhalte und zeitliche Verläufe in der IT übersichtlich darzustellen. Dadurch erhalten Sie das beste Bild Ihrer EAM-Roadmap und verbessern erheblich die Qualität Ihrer Applikationen," erläutert Christoph Moser, ADOIT Produktmanager.

Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADOIT steht auf der BOC Group Homepage zur Verfügung. Für alle Interessierten bieten die Kundenbetreuer der BOC Group kostenfreie Präsentationen von ADOIT 7.5 an. Melden Sie sich noch heute für eine kostenfreie Beratung an!

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für das effektive und umfassende Prozess-, Performance- und Unternehmensarchitektur-Management. Mithilfe unserer Produkte und Services bieten wir Unternehmen die notwendigen Werkzeuge, um sich auf die wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren zu können.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADOIT vertrauen, zählen unter anderem Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport und Volksbank Wien.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

