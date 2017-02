Lösung für mobiles Workforce-Management unterstützt die landesweite Einführung intelligenter Messgeräte in Deutschland

Accruent, der weltweit führende Anbieter von Software zum Management von Immobilien, Anlagen und Beständen gab heute die Partnerschaft der Verisae GmbH mit der Robotron Datenbank-Software GmbH in Deutschland bekannt.

Robotron ist auf dem deutschen Energiemarkt ein hoch angesehenes Software-Unternehmen. In seiner Rolle als Wiederverkäufer und Systemintegrator erweitert Robotron das Spektrum seiner Marktchancen in Deutschland sowohl allgemein im mobilen Workforce-Management als auch ganz besonders bei der auf dem deutschen Markt vonstatten gehenden riesigen, landesweiten Einführung von intelligenten Messgeräten.

Accruent akquirierte kürzlich Verisae und dessen Lösung für mobiles Workforce-Management, vx Field, die bereits in Deutschland von Unternehmen wie innogy und EWE eingesetzt wird, um diesen dynamischen und komplexen Übergang zu verwalten.

Im Jahr 2016 verabschiedete Deutschland das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, das die Installation intelligenter Messgeräte ("smart meters") verlangt, und zwar beginnend im Jahr 2017 bis zu deren vollständigen Einführung im Jahr 2032. Das Gesetz umfasst auch die Verpflichtung zur Ausstattung mit intelligenten Messgeräten und verlangt von Versorgungsunternehmen und Fremdbetreibern die Handhabung des Betriebs und der Wartung dieser intelligenten Messgeräte. Infolgedessen sehen sich die Versorgungsunternehmen der Herausforderung gegenüber, massive Einführungsprojekte umzusetzen und vorbildliche Wartungspraktiken neu zu strukturieren.

"Wir suchten nach einem Partner in Sachen mobiles Workforce-Management", sagt Frank Hermel, Leiter für Strategie und Consulting von Robotron. "Die Initiative für intelligente Messgeräte stellt einen bedeutenden Markt in Deutschland dar; wir sind daher glücklich, mit einer Lösung arbeiten zu können, die den gesamten Prozess der Installation von intelligenten Messgeräten verwaltet."

vx Field kann bei der Planung, der Installation und dem Betrieb von intelligenten Messgeräten zur Steuerung und Ausführung sämtlicher Geschäftsprozesse eingesetzt werden. Im Rahmen diese Prozesses handhabt vx Field die Identifikation, das Management und die Entsendung der erforderlichen Ressourcen mit dem Ziel, die Kundenzufriedenheit und die Effizienz insgesamt zu steigern.

"Accruents stetige Fortschritte beim Aufbau neuer Partnerschaften in Deutschland belegen unseren Einsatz auf diesem Markt", kommentiert der CEO von Accruent John Borgerding. "Robotron besitzt einen extrem guten Ruf und wir sind begeistert davon, uns auf das Unternehmen als Wiederverkäufer und Integrator unserer Lösung für mobiles Workforce-Management verlassen zu können."

Um die Lösung für mobiles Workforce-Management vorgeführt zu bekommen, besuchen Sie bitte Robotron am Stand 3-248 auf der vom 7. bis zum 9. Februar 2017 in Essen, Deutschland, stattfindenden Messe E-world Energy Water

Über Accruent

Accruent hilft den für Immobilien und Anlagen verantwortlichen Führungskräften dabei, mittels branchenspezifischen Software-Suites, die den Kunden optimalen Nutzwert bieten, dauerhaft betriebliche und finanzielle Leistungen von Weltklasse zu erzielen. Accruents Lösungen werden in mehr als 5.800 weltweit führenden Organisationen eingesetzt, so etwa bei 40 der 100 größten Einzelhandelsunternehmen, 25 Prozent der Fortune 500, 40 Prozent der führenden Universitäten, allen 4 der größten Mobilfunkanbieter der USA, 55 Prozent der Krankenhäuser in den USA sowie bei führenden Dienstleistungsanbietern, die insgesamt mehr als 740 Millionen Quadratmeter (8 Milliarden Quadratfuß) an Eigentum verwalten. Accruent wurde 1995 gegründet, hat seine Hauptverwaltung in Austin, Texas, und besitzt Standorte in den gesamten USA sowie in Kanada, China, Indien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie auf www.accruent.com.

Über Robotron Datenbank-Software GmbH

Robotron ist ein etabliertes und in Privatbesitz befindliches Software-Unternehmen, das datenbankgestützte Informationssysteme entwickelt. Das Unternehmen bietet Lösungen zur wirksamen Handhabung großer Datensätze innerhalb der Energiebranche, der Industrie und öffentlicher Dienstleistungen. Robotrons Firmengeschichte reicht über mehr als 25 erfolgreiche Jahre auf dem Markt zurück, und das Unternehmen beschäftigt über 450 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.robotron.eu.

