Frankfurt - Dank eines besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts ist es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag gelungen, mit einem moderaten Kursplus aus dem Handel zu gehen, so die Analysten der Helaba. Continental habe mit einem Plus in Höhe von 4,10% die Gewinnerliste vor der Deutschen Bank (+3,63%) angeführt, E.ON hätten die schwächste Tagesperformance (-0,88%) verbucht.

