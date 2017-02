FMW-Redaktion

Während die US-Indizes am Freitag den stärksten Kurszuwachs seit Jahresbeginn verbuchten, ist das, was der Dax bislang daraus macht, schlicht enttäuschend! Der Index tritt auf der Stelle, verliert sogar leicht heute Morgen trotz weiter anziehender US-Futures - was ist da bloß los? Heute Morgen sehr starke deutsche Industrieaufträge mit einem Plus von 5,2% (Prognose war nur +0,5%) - all das verpufft.

Dagegen die asiatischen Vorgaben durchaus positiv:

Shanghai Composite +0,53% CSI300 +0,26% ChiNext +1,26% Nikkei+0,30%

Wird der Dax heute das nachholen, was er am Freitag versäumt hatte? Mit den US-Arbeitsmarktdaten zunächst der Sprung über die 11700er-Marke, aber dann war die Luft raus, die US-Indizes stiegen weiter, der deutsche Leitindex nur in einer Zuschauer-Rolle. Und auch die Eröffnung des X-Dax heute alles anders als beeindruckend:

Alles ist offen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...