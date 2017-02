Die bullischen Trader bei Gold lassen sich nicht abweisen. Es ist auffällig, dass Gold auch am Freitag, als die zuvor unter Druck stehenden Aktienmärkte anzogen, mit einem Plus ins Handelsende ging. Als der Dow Jones Ende Januar erstmals über 20.000 Punkte lief und auch die europäischen Indizes ordentlich zulegten, war der Goldpreis noch kräftig in die Knie gelangen.

