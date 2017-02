In Deutschland gilt die Schuldenbremse, der Finanzminister freut sich über eine Schwarze Null. Müssen darunter Investitionen in Straßen und Gebäude leiden? Nein, stellt eine Studie fest.

Die Schuldenbremse in Deutschland steht nicht im Konflikt mit der Forderung nach höheren Investitionen des Staates in Straßen, Schulen und Kitas. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Bertelsmann-Stiftung am Montag in Gütersloh vorstellt. Die Wissenschaftler zeigen auf, wie sich unterschiedlich hohe Investitions-Anstrengungen auf das Wirtschaftswachstum und die Staatsverschuldung auswirken. Sollte Deutschland sein Investitionsniveau unverändert lassen, läge das durchschnittliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2025 jährlich bei 1,4 Prozent. Würde sich Deutschland ...

