Die realen Löhne sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das Plus ist zwar geringer ausgefallen als in den beiden Vorjahren, aber dennoch deutlich: 1,8 Prozent. Das treibt das Wirtschaftswachstum.

Die Reallöhne in Deutschland sind 2016 wegen der niedrigen Inflation das dritte Jahr in Folge gestiegen. Sie lagen um 1,8 Prozent über dem Niveau des vorangegangenen Jahres, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das ist weniger als 2015 (plus 2,4 Prozent) und 2014 ...

