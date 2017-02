Der Dow Jones konnte am Freitag dank erfreulicher Job-Daten wieder über die 20.000 Punkte-Marke steigen. In seinem Windschatten ging es auch für den DAX leicht aufwärts. 0,2 Prozent legte er zu. Auf Wochensicht bleibt beim Deutschen Leitindex dennoch ein Minus von 0,5 Prozent. Aus charttechnischer Perspektive haben die Bullen auf der Oberseite weiterhin Zwischenziele bei 11.680 sowie übergeordnet bei 11.800 Punkten im Auge. Bei einem Rutsch unter die 11.600 muss dagegen mit weiteren Rückläufen bis in den Bereich um 11.530 Punkte gerechnet werden.