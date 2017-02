Sehr fest und nur knapp unter den jüngsten Rekordständen sind die US-Indizes am Freitag ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones sprang dabei (übrigens wieder per Gap) zurück über die vielbeachtete 20.000-Punkte-Marke und steht nun (dem Zauberwort Deregulierung sei Dank) kurz davor, den vorherigen Hausse-Trend fortzusetzen. Donald Trumps Börsenparty könnte also trotz aller Bedenken in eine neue Runde gehen, auch wenn am deutschen Aktienmarkt zunächst noch Katerstimmung herrschte. Der DAX legte zwar ebenfalls ein paar Punkte zu, blieb aber einmal mehr bei 11.650 Punkten hängen. Der Chart spricht also trotz der positiven US-Vorgaben hierzulande noch keine allzu bullishe Sprache. Und ob sich daran so schnell etwas ändert, bleibt fraglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...