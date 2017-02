FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag zum Handelsstart an eine schwache Vorwoche angeknüpft. Die Gewinne der Wall Street und von Asiens Börsen halfen letztlich nicht. Der Dax gab wenige Minuten nach dem Auftakt um 0,40 Prozent auf 11 605,01 Punkte nach, nachdem er in der vergangenen Woche bereits mehr als 1 Prozent eingebüßt hatte.

Christian Schmidt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sieht den deutschen Leitindex noch immer auf Richtungssuche, nachdem die Euphorie über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump hierzulande zuletzt deutlich abgeebt ist.

Auch der breitere deutsche Aktienmarkt gab am frühen Montagmorgen nach: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,24 Prozent auf 22 590,68 Punkte. Der Technologie-Index TecDax büßte 0,19 Prozent auf 1851,33 Zähler ein. Dagegen konnte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit minus 0,02 Prozent auf 3272,40 Punkte nahezu stabil halten.

Dagegen hatten gute Stimmungsdaten aus dem chinesischen Dienstleistungssektor zuvor die asiatischen Börsen gestützt, und an der Wall Street hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag wieder die viel beachtete Marke von 20 000 Punkten überschritten./tav/das

