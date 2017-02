Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im Dezember deutlich höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im Dezember deutlich höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Aufträge gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von nur 0,8 Prozent prognostiziert. Den Rückgang im Vormonat revidierten die Statistiker auf 3,6 Prozent, nachdem sie vorläufig ein Minus von 2,5 Prozent gemeldet hatten.

Reallöhne in Deutschland steigen 2016 um 1,8 Prozent

Die Arbeitnehmer in Deutschland können sich weiter über eine steigende Kaufkraft freuen. Wegen der niedrigen Inflation steigen ihre Reallöhne stärker als in früheren Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, legten die Reallöhne im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent zu. Dies ist der zweithöchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2008.

Dienstleistungssektor in China wächst weiter kräftig

Der Dienstleistungssektor in China ist auch im Januar kräftig gewachsen, allerdings hat sich die Dynamik gegenüber dem Jahresende 2016 etwas abgeschwächt. Der Einkaufsmanager-Index des Markit-Instituts und des Medienhauses Caixin sank auf 53,1 Punkte von 53,4 Zählern im Dezember, was ein 17-Monatshoch war.

Trump nennt Putin einen Mörder unter vielen - und vergleicht ihn mit den USA

US-Präsident Donald Trump hat seinen russischen Kollegen Wladimir Putin als einen Mörder unter vielen bezeichnet und ihn mit den USA verglichen. In einem Interview mit dem Sender Fox News, das am Sonntag ausgestrahlt werden sollte, wurde Trump auf Vorwürfe gegen Putin angesprochen, dieser sei für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten mitverantwortlich. "Es gibt viele Mörder", sagte Trump. "Wir haben viele Mörder. Denken Sie, unser Land ist so unschuldig?" Laut den vorab veröffentlichten Interview-Auszügen bekundete Trump zudem erneut Respekt für Putin.

Trump weist Heimatschutz zu besonders strengen Personenkontrollen an

Im Streit um sein umstrittenes Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern hat US-Präsident Donald Trump erneut die US-Justiz attackiert und strengere Personenkontrollen angeordnet. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Trump am Sonntag: "Ich habe den Heimatschutz angewiesen, die in unser Land kommenden Menschen SEHR SORGFÄLTIG zu überprüfen. Die Gerichte erschweren die Arbeit sehr."

Weißes Haus: Trump trifft Nato-Bündnispartner Ende Mai

US-Präsident Donald Trump wird im Mai die politischen Führer der Nato-Mitgliedstaaten treffen. Das teilte das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat Trumps mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Trump habe in dem Gespräch seine "starke Unterstützung für die Nato" bekundet und seine Teilnahme an dem Treffen Ende Mai zugesagt.

Norwegen Okt-Dez Industrieproduktion -0,2% gg Juli-Sep

Norwegen Dez Industrieproduktion +1,1% gg Vormonat

Norwegen Dez Industrieproduktion -2,0% gg Vorjahr

Australien Dez Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,1% (PROG: +0,3%)

Australien 4Q Einzelhandelsumsatz +0,9% (PROGNOSE: +0,9%)

Indonesien BIP 4Q +4,94% gg Vorjahr (PROG +5,10%)

Indonesien BIP 4Q -1,77% gg Vorquartal (PROG -1,75%)

Indonesien BIP 2016 +5,02% (PROG +5,07%)

