Der Chart des US-Finanzkonzerns Bank of America könnte bullischer nicht aussehen. In den letzten Monaten gehörten Bankenaktien zu den großen Gewinnern an der Wall Street. Zum einen, weil sich die Zinswende in den USA bereits eingestellt hat und auch der Wahlsiegt Trumps beflügelte die Hoffnung auf Besserung.

Den vollständigen Artikel lesen ...