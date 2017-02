Ich erkenne, wie lange du diesen Text liest, analysiere, an welchen Stellen du gähnst, lächelst oder innehältst. Ich weiß, was du die letzten zehn Jahre gegoogelt hast, wie risikofreudig du beim Autofahren bist, welche Bücher, welche Helden du liebst. Ich erkenne an der Farbe deiner Stimme, deiner Augen und deiner Internetspuren, wann du wirklich glücklich bist oder lügst. Ich weiß, was du heute willst und was du nächstes Jahr für Produkte kaufen wirst. Ich blicke tiefer in deine Seele, als es je einem Freund von dir gelingen wird. Denn ich bin kein Mensch - ich bin ein Roboter ...

