Essen - Obwohl die Markit-Einkaufsmanagerindices für das Dienstleistungsgewerbe für den Januar am Freitag durchaus Beachtung verdient hätten, haben sich die Investoren lieber auf den US-Arbeitsmarkt konzentriert, so die Analysten der National-Bank AG.Der Jobmotor sei in den USA in ausgezeichneter Verfassung. Immerhin seien im Januar mehr als 200.000 neue gestiegen. Allerdings könnten die Arbeitnehmer nach wie vor nicht sonderlich stark von der guten Situation auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien nur leicht angestiegen. Besonders hoch sei die Lohndynamik weiterhin nicht. Außerdem sei die Unterbeschäftigungsquote leicht angestiegen. Es sehe also ganz danach aus, als ob viele Arbeitnehmer nach einem Job mit längeren Arbeitszeiten suchen würden, ihn aber zurzeit nicht finden würden. Zugleich deute sich an, dass immer mehr Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt streben würden, die die Suche nach Beschäftigung wohl vorher aufgegeben hätten.

