Trier - In der 5. Kalenderwoche haben sich die Anleger an den weltweiten Aktienmärkten nur selten aus der Deckung gewagt, so die Experten von HWB Capital Management.Für Zurückhaltung habe dabei vor allem die Verunsicherung über die US-Abschottungspolitik gesorgt. Die europäischen Börsenindices habe zudem der festere Eurokurs belastet. Von dieser Entwicklung hätten sich die HWB Fonds unbeeindruckt gezeigt, da die Experten die Währungsabsicherung im Wochenverlauf weiterhin aufrecht gehalten hätten. Die Aktiengewichtung hätten die Experten sukzessive reduziert. (Ausgabe vom 03.02.2017) (06.02.2017/fc/a/f)

Den vollständigen Artikel lesen ...