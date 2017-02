Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" den RICI EnhancedSM Brent Oil (TR) ETC (ISIN DE000PB6R1B1/ WKN PB6R1B) und den RICI EnhancedSM Energie (TR) ETC (ISIN DE000PB8R1E3/ WKN PB8R1E) vor.Am Aktienmarkt würden die Bewertungen steigen und auch Anleihen, die seit Jahrzehnten mehr oder weniger solide Renditen versprechen würden, würden im Zuge der Zinswende Kursverluste drohen. Anleger, die bislang in erster Linie in Aktien und Anleihen investiert hätten, könnten angesichts dieses Ausblicks ins Schwitzen geraten. Wo solle die Rendite herkommen, wenn Aktien zunehmend unberechenbar würden und Anleihen neben geringen Kupons auch noch Risiken von Kursverlusten bergen würden?

