KELOWNA (British Columbia), 3. Februar 2017. Laguna Blends Inc. (CSE: LAG, OTC: LAGBF, Frankfurt: LB6A.F) (Laguna oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der ersten Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) bekannt zu geben. Die erste Tranche umfasste die Emission von 5.543.329 Einheiten zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 831.500 Dollar). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktien-Warrant, wobei jeder Warrant seinen Besitzer berechtigt, innerhalb von zwölf Monaten eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 Dollar pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die Warrants unterliegen einer Vorverlegungsklausel seitens des Unternehmens, der zufolge die Warrants 30 Tage nach dem Erhalt einer entsprechenden Benachrichtigung verfallen, wenn die Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Canadian Securities Exchange (die CSE) einen Schlusskurs von über 0,30 Dollar pro Aktie aufweisen und der Besitzer die Warrants zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeübt hat.

Sämtliche emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Emissionsdatum. In Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Form von Bargeld oder Aktien in Höhe von bis zu sieben Prozent.

Das Unternehmen hat zusätzliche Zeichnungsvereinbarungen im Wert von 140.250 Dollar verzeichnet, die in die zweite Tranche integriert werden. Das Unternehmen geht davon aus, die zweite Tranche der Finanzierung in der kommenden Woche abzuschließen.

Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass es ein Beratungsabkommen mit KannaFund Holdings LLC hinsichtlich Dienstleistungen zur Geschäftsentwicklung unterzeichnet hat. KannaFund hat in den vergangenen sechs Monaten eng mit Laguna Blends zusammengearbeitet, um den Abschluss des Carlsbad-Abkommens zu unterstützen. In Zusammenhang mit dem Beratungsabkommen wird das Unternehmen 1.000.000 Stammaktien an die Berater emittieren.

Über Laguna Blends Inc.

Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Hanfprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet Hanfprodukte über sein B2B-Netzwerk und auf seinem Online-Marktplatz Club 8. Laguna beabsichtigt, dem Endverbraucher die qualitativ hochwertigsten Hanfprodukte bereitzustellen, wobei bei vielen seiner Nahrungsmittel- und topischen Hautpflegeprodukten eine eigene Nanotechnologie angewendet wird. Laguna sucht zurzeit nach Joint Ventures und Übernahmen, um sein Portfolio zu erweitern, und wird im Jahr 2017 mit der intensiven Expansion nach Asien und Europa beginnen.

