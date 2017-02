Zürich / Lausanne - Der On-Demand-Marktplatz für flexible Arbeit ist als einziges Schweizer Unternehmen für den prestigeträchtigen «New Work Award» nominiert. Der Award gilt als wichtigste Auszeichnung für neue Arbeitskonzepte im deutschsprachigen Raum und wird von XING verliehen.

Im März 2017 vergibt das soziale Netzwerk XING in Berlin zum vierten Mal den New Work Award. Ausgezeichnet werden Unternehmen und Einzelpersonen aus dem deutschsprachigen Raum, die «nachhaltige Erfolgsformeln für die Arbeitswelt von morgen» gefunden haben. In den letzten Jahren haben sich bereits Hunderte von Unternehmen beworben, alleine in diesem Jahr waren es deren 200. Daraus wurden für den diesjährigen Award 28 Bewerber in den drei Kategorien «Etablierte Unternehmen», «Junge Unternehmen» und «New Worker» für den Preis nominiert. Aus der Schweiz hat es Staff Finder als einziges Unternehmen auf die Shortlist geschafft. Staff Finder ist in der Kategorie «Junge Unternehmen» nominiert - Votings können ab sofort auf https://newworkaward.xing.com abgegeben werden. Die Preisverleihung erfolgt am 30. März 2017 im Rahmen des Events «New Work Experience» in Berlin.

Zukunftsweisend

XING kürt mit dem «New Work Award» Vorbilder für die ...

