Zumtobel und Bosch Software Innovation kooperieren >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Polytec und Mayr-Melnhof vs.... » Uniqa und Münchener Rück vs. Generali... Zumtobel ZumtobelGroup and @BoschSI cooperating in the development of IoT solutions for lighting in commercial buildings https://twitter.com/BoschSI/status/828507302382678... Zumtobel Mitglied in der BSN Peer-Group Global Innovation 1000 Show latest Report (04.02.2017) Im ATX auf Pos. 20 (bezogen auf YTD %). Platz 14 im Umsatzranking YTD im ATX. Ulrich Schumacher (CEO) Karin Sonnenmoser (CFO) Harald Albrecht (IR) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Die hessische Landesregierung besteht auf Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...