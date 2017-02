FMW-Redaktion

Die Deutsche Bank hat in einer Art "Weichspül-Brief" versucht mit einer Art Entschuldigung all die Eskapaden, Rechtsstreitigkeiten etc zu erklären, und sich dafür zu entschuldigen. Man fragt sich immer: Wie soll man so einen Brief, der auch in großen Tageszeitungen erschienen ist, richtig formulieren? Ein Hinweis fehlt zum Beispiel völlig: Dass es kriminelles Verhalten bei der Deutschen Bank gab. Also gab es das auch nicht? Denn wer "nur einen Fehler" begangen hat, der ist ja kein schlimmer Mensch. Nach diesem Muster hatte sich auch Uli Hoeneß gerechtfertigt - auch sein Verhalten war ja nur ein Fehler. Aber was kann man aus dem aktuellen Versuch einer Art Bitte um Vergebung lernen? Lesen wir doch mal zwischen den Zeilen.

Die Deutsche Bank-Zentrale in Frankfurt. Foto: Nordenfan/Wikipedia (CC-BY-SA 4.0)

1) Zitat: "Sicher, noch gibt es weitere Verfahren, die unsere Ergebnisse belasten werden, aber wir haben nun wesentliche Rechtsfälle abgeschlossen." Damit möchte man sagen: Liebe Investoren, Achtung, es können weitere erhebliche Kosten auf euch zukommen. Beim jüngsten Vergleich in Sachen Geldwäsche in Russland steht eine Strafe durch die US-Justiz noch aus. Verglichen hatte man sich gerade erst nur mit einer regionalen Aufsichtsbehörde in New York. Das Zitat der Bank klingt auch so, als ob da noch mehr im Anrollen ist. Ausgang offen, Summen unklar!

2) Vorstände/Führungskräfte wie Anshu Jain sind und waren nie schuld oder mit schuldig an solchen Desastern, es gab halt eben auf den unteren Ebenen ein paar böse Buben, die sich leider falsch verhalten haben, so liest sich der Brief. Das alte Lied. Oben wusste man von nichts. Man macht zwar die Zielvorgaben - wie die erreicht werden, interessiert wohl nicht wirklich? Zitat: "Generell geht es um ...

