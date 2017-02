Zürich - Geben wir es ruhig zu, in unserem täglichen Denken spielen Risiken meist eine untergeordnete Rolle - sie passieren meist und hoffentlich nicht oder nur den Anderen. Wenn es passiert, hätte man sowieso nichts vorab tun können, und darüber nachzudenken, zieht das Unglück erst an. Wir sind Meister dieser mentalen Selbstberuhigung.

Erstaunlicherweise führt diese Strategie der Risikoignoranz zu bemerkenswerten, wenn auch nicht für die Vorhersage der Zukunft brauchbaren, Teilerfolgen: Jedes Jahr ohne Hausratversicherung, aber auch ohne Schaden, spart die jährliche Prämie, auch wenn diese nicht unbedingt zur Deckung dennoch immer möglicher Schäden zurückgelegt wird. In infrastrukturell, gesellschaftlich, politisch und finanziell gut gesicherten Verhältnissen, wie sie u.a. in der Schweiz herrschen, ist dieses Denken im privaten Umfeld häufig anzutreffen. Das Internet läuft fast immer, Strom- und sonstige Versorgungsausfälle sind selten. Seit im Juni 2005 die zuverlässige Schweizer Bundesbahn einmal das Unglück hatte, schweizweit nicht zu verkehren, hat zwar jeder, der damals mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, eine inzwischen lustige Geschichte zu erzählen, wie man nach Hause kam. Einen wirklich funktionierenden «Plan B», sollte so etwas noch einmal geschehen, fehlt jedoch nach wie vor den meisten.

Private: Tiefe Risikosensibilität

Mit einer fast immer fehlerfrei oder fehlerarm funktionierenden Infrastruktur ist es nicht verwunderlich, dass Ausfälle inzwischen mit grossem Unverständnis begegnet wird und in sozialen Medien ausführlich und aufgeregt darüber diskutiert werden. Wie können Internet-Dienste wie Netflix ausgerechnet an einem Wochenende die Unverschämtheit besitzen, auszufallen? Die mehr als 99 % Verfügbarkeit über eine notabene nicht garantierte, weil nicht für Dauerverfügbarkeit gebaute Internet-Infrastruktur sind mangels korrektem Management der eigenen Erwartungshaltung dann rasch einmal vergessen. Wenige beschäftigen sich zumindest mental einmal mit der Frage, wie denn das eigene Pflichtlager ausgestaltet sein soll, wenn wichtige Infrastrukturen wirklich einmal für längere Zeit ausfallen sollten. Selbst das vom Schweizer Fernsehen SRF zu Beginn des Jahres 2017 produzierte Special «Blackout» hat in diesem Sinne erstaunlich wenig nachhaltige Resonanz gefunden.

Hohe Erwartungen an Infrastruktur- und Dienstleistungsanbieter

Im Firmenumfeld findet diesbezüglich glücklicherweise ein Umdenken statt - natürlich wird auch hier nicht gerne mehr Geld als nötig für hoffentlich nur beübte und nie im Ernstfall benötigte Notfallpläne und Vorkehrungen ausgegeben. Dennoch erfordern Recht und Regulation über Grundkonzepte wie die Sorgfaltspflicht und die ordnungsgemässe und nicht delegierbare «Corporate Governance» inklusive der Verantwortung für Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Firmentätigkeit bei physischen und logischen (d.h. u.a. IT-induzierten) Störungen den Aufbau, die Beübung und Aktualisierung/Verbesserung entsprechender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...