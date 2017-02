Zürich - Die Credit Suisse ist in der Schweiz in Sachen Diversity am Arbeitsplatz an führender Stelle. Dies zeigt der 3. Diversity-Index des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern und der Kommission für Technologie und Innovation (KTI). Im Vergleich zur letzten Ausführung im 2014 hat sich die Credit Suisse damit vom vierten auf den ersten Platz verbessert. Kriterien für die Wahl waren die Aspekte Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Gesundheit und allgemeine Fragen zum Diversity Management des Unternehmens.

Bereits zum dritten Mal hat das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern und die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) die Massnahmen zur Förderung der Mitarbeitervielfalt in knapp 40 der grössten Schweizer Firmen untersucht. Im Zentrum standen zum einen Fragen zur Vielfalt der Belegschaft in der Schweiz, die anhand von Kriterien wie Alter, Geschlecht, Nationalität oder Religion beurteilt wurden. Zum andern wurden auch die organisatorische Verankerung des Diversity Management, das interne Schulungsangebot sowie die Umsetzung konkreter Massnahmen berücksichtigt. Insbesondere die im letzten Jahr durchgeführten Programme in den Bereichen Geschlechter- und Altersvielfalt haben dazu beigetragen, dass sich die Credit Suisse im diesjährigen Diversity-Index vom vierten auf den ersten Rang verbessern ...

