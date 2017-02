DAX wartet auf Impulse. Coba, thyssenkrupp und Twitter im Fokus!

Eine weitere Woche mit Donald Trump als US-Präsident macht die parallel laufende Berichtssaison fast vergessen. Dennoch gab es jede Menge Nachrichten, die für Kursbewegung gesorgt haben. Dies ist ein Grund für Sebastian Bleser, Experte für Anlage- und Hebelprodukte, bei HypoVereinsbank onemarkets, in seinem wöchentlichen Marktkommentar auf die wichtigsten Entwicklungen zu schauen.

In der abgelaufenen Woche bewegten sich die Aktienmärkte mehrheitlich in einer relativ engen Range. Weder die Fed-Entscheidung noch die Unternehmensergebnisse konnten DAX®, Dow & Co. entscheidende Impulse geben. Der Blick auf Einzelwerte zeigt hingegen, dass durchaus größere Bewegungen zu beobachten waren. So konnten Continental (positive Analystenkommentare), Infineon (gute Ergebnisse für Q4 2016), Vonovia (langfristige Renditen halten sich) deutlich zulegen während thyssenkrupp (Enttäuschung nach HV), Daimler (vorsichtiger Ausblick auf 2017) und adidas (3. Tranche des Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen) im Wochenverlauf deutlich unter Druck gerieten.

