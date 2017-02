Wie in der Vergangenheit bereits geschrieben, scheint dieses Jahr der Punkt erreicht zu sein, an dem virtuelle Assistenten Teil unseres täglichen Lebens werden. In diesem Bereich engagieren sich nicht nur die größten Tech-Unternehmen, sondern auch viele überraschende kleinere Unternehmen. Da sich die Sprachverarbeitung bei künstlicher Intelligenz immer weiter verbreitet, finden immer mehr Unternehmen eine Anwendung für diese Technologie. Hier sind einige dieser neuen Unternehmen.

1. Nokia

Nokia (WKN:870737) hat bei der Europäischen Union ein Patent für einen Assistenten mit dem Namen Viki eingereicht. Das Unternehmen nennt es ?Software für die Schaffung und Überwachung von mobilen und webbasierten Assistenten, die mit digitalem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...