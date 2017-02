Zürich - Die Börsen reagieren zunehmend mit Zurückhaltung auf Donald Trumps Regierungsstil. Der Dow Jones konnte die in der Vorwoche mit Schwung genommene 20'000er Marke nicht halten und gab am Montag und Diensatg ca. 1% ab. Am Freitag kehrte wieder Zuversicht zurück, der Dow Jones kletterte auf 20'071 und schloss die Woche fast unverändert.

Bis am Donnerstag ergab sich ein ähnliches Bild in Europa, allerdings mit weniger Erholung am Freitag. Der DAX verlor über die Woche 1.4% und der Euro Stoxx50 0.8%. Der SMI entwickelte sich mit -0.3% etwas besser, weil Novartis und auch Roche (trotz verhaltenen Abschlüssen) sich erholen konnten. Bankenaktien litten in Europa nach Bilanzkonferenzen unter Abgaben.

Fed ohne Überraschung

Beim FOMC-Meeting gab es keine Überraschungen, der Leitzins wurde unverändert belassen. Das Fed plant weiterhin graduelle Erhöhungen. Bei den Zinsen blieb es ruhig. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen pendelten in den USA um 2.46%, mit einem kurzen Rücksetzer am Freitag nach dem Arbeitsmarktbericht, welcher gemischt ausfiel, mit mehr als erwarteten neu geschaffenen Stellen, aber auch einer leicht höheren Arbeitslosenrate sowie geringer als erwartetem Lohnanstieg. In Deutschland sanken die Zinsen der zehnjährigen von 0.50% anfangs Februar bis auf 0.415%. In der Schweiz bewegt sich das entsprechende Zinsniveau bei -0.14% seitwärts.

Seit anfangs Jahr konnte der EUR zum USD von 1.04 bis auf 1.08 per Donnerstag erstarken, scheint aber nun zu konsolidieren. Umgekehrt fiel der USD/CHF letzte Woche kurz unter 99 Rappen, hat aber momentan noch keine Kraft, wieder in Richtung Parität zurückzupendeln. Der EUR/CHF fiel bis auf 1.065, ein Mehrmonatstief, wurde dann wieder gegen 1.07 hochgezogen.

Die etwas ...

