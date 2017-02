Paris - Die Talfahrt der US-Staatsanleihen hielt bis zum Jahresende an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Der T-Bond-Future für 30-jährige US-Staatsanleihen sei sogar unter das Hoch aus dem Jahr 2012 bei 153,34 US-Dollar gefallen und habe kurz vor Weihnachten bei 148,13 US-Dollar ein neues 17-Monats-Tief markiert. In den vergangenen Wochen habe jedoch eine leichte Erholung eingesetzt, die den T-Bond wieder bis an das 2012er Hoch befördert habe. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen sei im Gegenzug wieder unter die Marke von 3 Prozent gesunken, nachdem sie Mitte Dezember 2016 bei 3,22 Prozent ein 17-Monats-Hoch erreicht habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...