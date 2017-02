Paris - Deutsche Staatsanleihen gerieten zu Beginn des Jahres unter Druck, nachdem die Inflation in Deutschland deutlich anzog, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Die Jahres-Teuerungsrate habe im Dezember bei 1,7 Prozent gelegen, nachdem sie im November noch bei 0,8 Prozent gelegen habe. Das deutsche Zinsbarometer, der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), habe daraufhin bei 162,47 Euro ein Zwischentief markiert, ehe es sich wieder etwas erholt habe. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe gleichzeitig kräftig angezogen und mit 0,36 Prozent ein Mehrwochenhoch erreicht.

