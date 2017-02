Weil der Yen schwächelt, kann der japanische Autobauer Toyota seine Gewinnprognose für das bald endende Geschäftsjahr angeben. Zeitlich gibt Toyota bekannt, eine Partnerschaft mit Suzuki sei in trockenen Tüchern.

Der japanische Autobauer Toyota hebt wegen des schwächeren seine Gewinnprognose an. Der Überschuss dürfte in dem Ende März ablaufenden Geschäftsjahr bei 1,7 Billionen Yen (rund 14 Milliarden Euro) liegen, erklärte das Unternehmen am Montag in Tokio. Bislang waren 1,55 Billionen Yen angepeilt worden. Durch den schwächeren Yen sind die im Ausland erzielten Einnahmen mehr wert. Auch Kostensenkungen würden sich nun auszahlen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte ...

