Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag zwar mit minim festeren Kursen eröffnet, ist dann aber schnell leicht in die negative Zone gefallen. Nach dem starken Freitag, welcher das Wochenminus dennoch nicht verhindern konnte, befinden sich die Aktien damit weiter auf Richtungssuche. Einerseits stützen die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA vom Freitag und die Ankündigung von Donald Trump zur Deregulierung des Finanzsektors die Kurse. Andererseits herrscht am Markt weiterhin eine gewisse Zurückhaltung und Verunsicherung im Zusammenhang mit der Politik der neuen US-Administration vor.

An der Leitbörse in den USA seien seit Mitte Dezember kaum mehr Kursfortschritte auszumachen, heisst es in diesem Zusammenhang in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Offensichtlich hielten sich die Investoren doch seit einigen Wochen mehrheitlich zurück. Die Bank führt dies vor allem auf die wenig berechenbare US-Politik zurück. Allen voran die Ungewissheit über die Handelspolitik scheine den wirtschaftsfreundlichen Versprechen von Deregulierung, Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen entgegenzuwirken, heisst es. Ein offener Handelskonflikt mit einem grossen Handelspartner der USA würde die Finanzmärkte wohl stark belasten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,17% tiefer bei 8'336,81 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss ...

