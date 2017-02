Die Analysten der Citigroup haben ihr Kursziel für den heimischen Ölkonzern OMV deutlich von 25,0 auf 36,0 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung belassen sie bei "Neutral", doch auch ihre Gewinnerwartungen wurden hochgesetzt.

Das neue Management der OMV habe im abgelaufenen Jahr einige strategische Schlüsselfragen angegangen und gelöst, erläutert Analyst Michael Alsford von der Citigroup in einer aktuellen Studie. Dazu zähle beispielsweise der Teilverkauf der Gas Connect Austria. Jedoch sei die Umsetzung der neuen Strategien im Upstream-Bereich (Exploration und Förderung von Öl und Gas) noch ausständig, was schwer auf der bis Ende 2018 avisierten Vollendung des Asset-Swaps mit Gazprom laste.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Citigroup-Analysten nun 3,34 Euro für 2016, sowie 2,65 bzw. 2,85 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,15 Euro für 2016, sowie 1,25 Euro für 2017 und 1,31 Euro für 2018.

Am Montagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,30 Prozent bei 33,56 Euro.

