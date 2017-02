Vielleicht waren die Präsentationen von Ergomed auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt Ende November 2016 so etwas wie das Klingelzeichen für den Einstieg. Immerhin hat die - sich trotz regelmäßig guter Nachrichten lange Zeit eher enttäuschend entwickelnde - Ergomed-Aktie allein in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...