FMW-Redaktion

Heute wird es zu einer denkwürdigen Rede von Mario Draghi vor dem Europa-Parlament kommen (15Uhr)! Darin wird er erklären, warum die EZB nun eine neue Definition entwickelt hat, wie man die Inflation als Richtschnur für die EZB-Politik sieht: sie müsse "dauerhaft", also mittelfristig sein, dazu müsse die Inflation stabil und "selbsttragend" ("self-sustained") bleiben, auch wenn die EZB ihre Stimulus-Poltitik beendet oder reduziert. Gleichzeitig müsse die Inflation in der ganzen Eurozone anziehen, nicht nur etwa in Deutschland, und sie müsse breit gefächert sein, also nicht nur durch den Anstieg der Energiepreise ausgelöst sein. Also wird die Latte durch Draghi und die Seinen extrem hoch gelegt, um das QE nicht reduzieren oder gar beenden zu müssen - all das hatte Draghi auf der Pressekonferenz nach der EZB-Sitzung im Dezember klar gemacht.

Draghi kommt nun in eine paradoxe Situation: er will die vermeintlichen Erfolge der EZB-Geldpolitik wie steigende Inflation hervorheben, um dann eigentlich eingestehen zu müssen, dass eben diese gestiegene Inflation ja gar nichts mit der EZB-Politik, sondern eben mit den Energiepreisen zu tun hat. Schon dieser Widerspruch zeigt, dass Draghi lavieren muß, um die ultralaxe Geldpolitik zu rechtfertigen - faktisch geht es nicht also gar nicht mehr um Inflation bzw. das Mandat der EZB (Preisstabilität), sondern um die Unterstützung der Euro-Peripherie angesichts politischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...