Berlin (ots/PRNewswire) - Fleetmatics, ein weltweit führender Anbieter von mobilen, personalisierten Lösungen für Dienstleistungsunternehmen aller Größen in Form von Software-as-a-service (SaaS), hat heute die Verfügbarkeit von Fleetmatics REVEAL auf dem deutschen Markt über TrackEasy verkündet. Fleetmatics konnte im November 2016 TrackEasy Oy (https://www.fleetmatics.com/news/fleetmatics-expands-into-germany) aufkaufen, einen Software-Provider für das Flottenmanagement in Deutschland und Polen.



Fleetmatics REVEAL ist eine leistungsfähige und einfach bedienbare Flottenmanagement Lösung, die eigens zur Unterstützung von Kosteneinsparungen und zur Produktivitätssteigerung für mobiles Personal aller Art entwickelt wurde. Durch Flottenmanagement quasi in Echtzeit ermöglicht Fleetmatics REVEAL den Kunden einen umfangreichen Überblick über den Status ihrer Teams vor Ort. Die cloudbasierte Flottenmanagementlösung unterstützt Dienstleister bei der Senkung der Spritkosten, Begrenzung der bezahlten Überstunden, Routenoptimierung, Verbesserung der Sicherheitsstandards und des Kundenservices sowie die Minimierung von der Fahrzeugabnutzung.



"Fleetmatics REVEAL kann deutsche Unternehmen bei der Optimierung ihres mobilen Personals helfen und diese dank der Kosteneinsparungen und dem differenzierten Kundenservice in wahre Wachstumsmotoren verwandeln", erklärt Krzysztof Kuros, Sales Director für Deutschland und Polen und Mitgründer von TrackEasy.



Über Fleetmatics



Die zu Verizon gehörende Fleetmatics Group ist ein globaler Anbieter von mobilen Personallösungen für Dienstleistungsunternehmen aller Größen in Form von Software-as-a-service (SaaS). Unsere Flottenmanagementlösungen ermöglichen einem Unternehmen, den Herausforderungen im Bereich des lokalen Flottenmanagements gerecht zu werden und die Produktivität ihres mobilen Personals zu steigern, indem brauchbare Business Intelligence aus Echtzeit-, Fahrzeug- und Fahrerverhaltensdaten gewonnen wird. Die intuitiven, kosteneffizienten, internetbasierten Flottenmanagement Lösungen von Fleetmatics gewähren den Flottenbetreibern einen Überblick über aktuelle Fahrzeugstandorte, Spritverbrauch, Geschwindigkeit, gefahrene Kilometerzahlen sowie weitere Fakten über mobiles Personal. Dies ermöglicht die Senkung von Betriebs- und Kapitalkosten sowie die Steigerung des Umsatzes. Ein integriertes, komplettes, mobiles Produnkt zum Personalmanagement umfasst zusätzliche Funktionen im Bereich Auftragsmanagement, um den Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen und die Auftragserfolgsquote durch Zahlung zu beschleunigen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite http://trackeasy.de/.



Medienbeauftragte: Juli Burda Fleetmatics, A Verizon Company juli.burda@fleetmatics.com (847) 378-4398



OTS: Fleetmatics Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114242 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114242.rss2