DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL
0,3 LB.HESS.THR.CARRARA03O/15 HLB11G DE000HLB11G9 08.02.2017 HZE/EOT
0,75 LB.HESS.THR.CARRARA02J/16 HLB2FD DE000HLB2FD4 08.02.2017 HZE/EOT
THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL
0,3 LB.HESS.THR.CARRARA03O/15 HLB11G DE000HLB11G9 08.02.2017 HZE/EOT
0,75 LB.HESS.THR.CARRARA02J/16 HLB2FD DE000HLB2FD4 08.02.2017 HZE/EOT