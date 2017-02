Linz - Letzte Woche Freitag war die erste Sitzung der Russischen Notenbank in diesem Kalenderjahr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie erwartet sei der Leitzinssatz unverändert bei einem Wert von 10,00 Prozent belassen worden. Bei der letzten Pressekonferenz im Dezember seien zwar weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt worden, diese würden allerdings erst für das zweite Quartal 2017 erwartet. Nicht zuletzt auch, weil seit 01. Februar die Devisenmarktinterventionen in Abhängigkeit vom aktuellen Ölpreis begonnen hätten, hätten sich die Währungshüter eher bedeckt gehalten. Laut Finanzministerium sollten die Interventionen zu einer Stabilität und Planbarkeit der wirtschaftlichen Situation beitragen. Für die Russische Notenbank könne es allerdings dadurch zu einem Kampf gegen einen zu starken Rubels führen, da dieser wiederum negative Effekte auf die Verbraucherpreise haben könnte. (06.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...