Wien - In den USA fiel der Arbeitsmarktbericht für Januar gemischt aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Einem deutlichen Zuwachs an neu geschaffenen Stellen (+227 Tsd.) stehe eine weiterhin gedämpfte Lohnentwicklung gegenüber. So hätten die durchschnittlichen Stundenlöhne im Januar nur um 0,1% p.m. zugelegt, während der Konsens aufgrund höherer Mindestlöhne in 19 Bundesstaaten mit einem Anstieg von 0,3% p.m. gerechnet habe. Im Jahresabstand habe sich der Lohnzuwachs somit von 2,8% auf 2,5% p.a. verlangsamt. Trotz der insgesamt guten Verfassung des US-Arbeitsmarkts sorge die Lohnentwicklung somit weiterhin nur für mäßigen Inflationsdruck.

