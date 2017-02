Bangkok (ots/PRNewswire) - U Beer, ein neues Lager, das von Singha Corp. - die ursprüngliche Thai-Brauerei seit 1933 - hergestellt wird, ist die jüngste Ergänzung auf Thailands Markt für heimische Biere.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/464603/U_Beer.jpg



Seit Dezember können Thailands lokale Bierliebhaber sowie internationale Besucher den frischen Geschmack von U Beer genießen, die neue Marke, die sich zu Singha und Leo Beer - den marktführenden Marken von Singha Corp., auch als Boonrawd Brewery bekannt - gesellt.



U Beer wurde durch europäische Lager inspiriert und zeichnet sich durch einen weichen Geschmack aus. Mit seinem hippen modernen Label wurde das Bier v.a. für die neue Generation gebraut.



U Beer, ein Lager mit 5,0 Vol. % Alkohol, ist landesweit in ausgewählten Lokalen in zwei Flaschengrößen (620 ml und 320 ml) erhältlich.



Bitte wenden Sie sich für zusätzliche Informationen an:



U Beer Marketing Team Boonrawd Trading Co.,Ltd Büro:(662)242-4833 kittipong_ta@boonrawd.co.th



OTS: Singha Corp. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120365 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120365.rss2