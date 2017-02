BERLIN (dpa-AFX) - Julian Reichelt, Chefredakteur Bild Digital, übernimmt zusätzlich die Funktion als Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen. Der 36-Jährige trägt damit ab sofort die übergeordnete redaktionelle Gesamtverantwortung für die "Bild"-Marke, wie das Medienhaus Axel Springer am Montag in Berlin mitteilte. In seiner zusätzlichen Funktion steuere Reichelt Strategie, Personalpolitik sowie die redaktionellen Abläufe im Zusammenspiel von Print und Digital.

"Mit der Zuordnung dieser Entscheidungsinstanz bei Julian Reichelt soll sichergestellt werden, dass auch nach dem Ausscheiden des ehemaligen Bild-Herausgebers Kai Diekmann die Marke "Bild" aus einer Hand geführt wird", wie das Unternehmen weiter mitteilte. Tanit Koch (39) bleibt als Chefredakteurin verantwortlich für die Printausgabe der "Bild"-Zeitung. Marion Horn (51) bleibt wie bisher Chefredakteurin von "Bild am Sonntag"./tpf/DP/fbr

