Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Baustoffkonzern dürfte ein organisches Umsatzwachstum von 7 Prozent erzielt haben, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Studie vom Montag. Ohne weitere Zukäufe und/oder signifikant höhere Ausschüttungen an die Aktionäre fehle es der Aktie jedoch an Fantasie./edh/ag

ISIN: DE0006047004