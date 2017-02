Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche positiv abgeschlossen. "Zum Monatsanfang kommt neues Geld in den Markt", so NYSEinstein Peter Tuchman. Am Freitag gab es zudem gute Daten vom Arbeitsmarkt. Außerdem bestimmten die Schlagzeilen über US-Präsident Trump die Börsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...