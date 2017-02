Metro-Chef Olaf Koch hat auf der Hauptversammlung für die Aufspaltung des Handelskonzerns geworben. Der Schritt soll beide künftige Unternehmen schneller, kundenorientierter und damit erfolgreicher machen.

Metro-Chef Olaf Koch hat bei den Aktionären für seine Pläne zur Aufspaltung des Konzerns in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler geworben. "Heute ist ein besonderer Tag", sagte Koch am Montag zum Auftakt der Metro-Hauptversammlung in Düsseldorf: "Wir schlagen ihnen vor, die Gesellschaft aufzuspalten und eine vollkommen neue Episode zu schaffen." Die beiden Unternehmensteile würden durch die Trennung besser und schneller werden, versprach der Manager. Denn für beide Gesellschaften werde es "weniger Ablenkung durch eine gemeinsame Konzernstruktur geben, die keine Synergien geboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...