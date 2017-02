Paris - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montagmorgen wenig entschlossen in die neue Woche gestartet. Nach einem schwächerem Auftakt schaffte es der EuroStoxx 50 am späten Vormittag moderat mit 0,19 Prozent und 3279,27 Punkten ins Plus. Er profitierte damit zögerlich von guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland und positiven Vorgaben aus Übersee. Ein Börsianer verwies jedoch auf einen "eher typischen Montag" mit nur wenigen kursbewegenden Nachrichten und einer insgesamt neutralen Stimmungslage.

In Deutschland verbuchten die Industrieaufträge im Dezember ihren stärksten Anstieg seit Juli 2014, während in den USA am Freitag schon gute Arbeitsmarktdaten und neue Ankündigungen von Donald Trump für Rückenwind an den Börsen sorgten. Abwartend gingen die Anleger jedoch vor einem Auftritt des EZB-Präsidenten Mario Draghi zu Werke, der am Nachmittag im Europäischen Parlament sprechen wird. Nach ...

