Das sieht gut aus bei Medigene. Sollte sich das momentane Plus zum Wochenstart bis zum Handelsende halten, wäre das eine starke Indikation dafür, dass die Korrektur jetzt vom Tisch ist und die Aktie neue Jahreshochs in Angriff nehmen kann.

Dabei stellt sich jedoch grundsätzlich die Frage, wie sich da die Geschäftslage entwickelt hat - und da mangelt es noch an Antworten. Noch ist kein Termin zu finden, an dem Medigene (ISIN DE000A1X3W00) über die Entwicklung des 4. Quartals 2016 oder das gesamte abgelaufene Jahr berichten wird. Was bedeutet: Solbald da etwas auf den Tisch kommt, ...

