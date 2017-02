Basel - 2016 erreichte das Volumen im Schweizer Fondsmarkt in einem äusserst anspruchsvollen Marktumfeld einen neuen Höchststand. Für die SFAMA standen zentrale Gesetzesvorlagen für das Asset Management im Zentrum.

Das vergangene Jahr wurde durch wegweisende Entscheide in der internationalen Politik geprägt mit zum Teil noch unklaren Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Diesbezüglich zu den bedeutsamsten Beispielen zählen der "Brexit" und die US-Präsidentschaftswahlen. Rückblickend zeichnete sich 2016 durch ein moderates globales Wirtschaftswachstum aus. Die Aktienwerte erlebten allerdings ein ziemlich turbulentes Jahr mit starken Kursschwankungen. Einmal mehr war es anspruchsvoll, an den Märkten zufriedenstellende Renditen zu erzielen. Vor diesem Hintergrund ist es umso erfreulicher, dass das Fondsvolumen im August 2016 mit 914 Mrd. CHF einen Rekordstand erreichte und Ende Dezember nahe am Jahreshöchst lag. Im Regulierungsbereich lag der Fokus der Swiss Funds &Asset Management Association (SFAMA) auf den Projekten Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG). "Die SFAMA begrüsst die Zustimmung des Ständerates zu den beiden für das Asset Management wichtigen Vorlagen Ende 2016. Denn sie tragen entscheidend dazu bei, die Exportfähigkeit und damit auch die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Anbieter zu sichern. In den nun folgenden Beratungen im Nationalrat werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, den Branchenanliegen Gehör zu verschaffen und die zentrale Bedeutung des Asset ...

