Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschlands Privatbanken haben Kritik an den Plänen von US-Präsident Donald Trump zur Deregulierung des US-Bankensektors geübt. "Wertvolle Errungenschaften, insbesondere auf international vereinheitlichter Basis, sollten nicht einfach über den Haufen geworfen werden. Eine 'competition of laxity' in der Regulierung hilft niemandem", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB.

Die US-Regierung hatte am Freitag angekündigt, unter anderem den 2010 von der damaligen Regierung des Präsidenten Barack Obama verabschiedeten Dodd-Frank Act auf den Prüfstand zu stellen. Aus deutscher wie europäischer Sicht wird es laut Kemmer nun darauf ankommen, dass ein Richtungswechsel beim Dodd-Frank-Act nicht die Grunderkenntnis aus der Finanzkrise verletzt: "Die Stabilität des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten."

Je nachdem wie stark die Korrekturen ausfielen, wären dann transatlantische Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Regulierungen vor allem zu Lasten Europas nicht auszuschließen. "Wir werden uns auch daraufhin die vorgesehenen Maßnahmen im Einzelnen ansehen und dann beurteilen", kündigte Kemmer an. Die weiteren Verhandlungen zu Basel 4 würden durch diese Maßnahmen "sicher nicht erleichtert".

February 06, 2017 05:24 ET (10:24 GMT)

