CMC Markets Academy: Trading-Strategien in spannenden Zeiten

Während in den USA noch immer Donald Trump für Schlagzeilen sorgt, steht auch die Berichtssaison weiter im Fokus. Sowohl an der Wall Street als auch auf dem Frankfurter Parkett werden die Zahlen ganz genau beäugt. Ein Grund sich Trading-Strategien genau zurecht zulegen. Verbessern Sie mit unserem Premium-Partner CMC Markets Ihr Rüstzeug für die Finanzmärkte in kostenlosen Webinaren. In dieser Woche stehen dabei drei spannende Veranstaltungen auf der Agenda.

Montag, 06. Februar

18:00 Uhr

CMC Hot Stocks: Heiße Trading-Aktien der Woche (Feingold Research)

Feingold Research beleuchtet in diesem Webinar die interessantesten Aktienmärkte und ihre Einzeltitel. Die Hintergründe werden sowohl fundamental als auch charttechnisch analysiert. In welche Richtung werden sich die volatilsten Aktien möglicherweise bewegen?

Den vollständigen Artikel lesen ...