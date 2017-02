LDiscovery, LLC hat heute den Launch von KrolLDiscovery bekannt gegeben - einer neuen globalen Marke samt Logo für Produkte im Bereich Ediscovery und Information Governance. Die Marke KrolLDiscovery resultiert aus der Zusammenführung der beiden globalen Marken LDiscovery und Kroll Ontrack. Sie steht für ein starkes Engagement bei der Bereitstellung integrierter, branchenführender Ediscovery-Technologien und -Services für Kunden auf der ganzen Welt. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein neues Kroll Ontrack Logo für seine Geschäftssparte Datenrettung vorgestellt.

"Die Einführung von KrolLDiscovery und des neuen Logos symbolisiert unseren Einsatz, Kunden immer die besten Ediscovery- und Datenrettungslösungen zu bieten", erklärt Chris Weiler, Chief Executive Officer von KrolLDiscovery. "Die neue Marke und ihre Logos würdigen das technologische Erbe und die Marktstärke von LDiscovery und Kroll Ontrack. Sie vereint die internationale Reichweite und die lokale Expertise der beiden Unternehmen, die entscheidend dazu beitragen die heutigen Herausforderungen an Ediscovery, Information Governance und Datenwiederherstellung zu meistern."

"KrolLDiscovery ist ein echter Beweis für die erfolgreiche Zusammenführung der führenden technologischen Fähigkeiten von LDiscovery und Kroll Ontrack zum Nutzen unserer Kunden", sagt Mark Williams, President und Chief Operating Officer von KrolLDiscovery. "Jedes Unternehmen bringt einzigartige Kompetenzen mit, die sich ergänzen technologisches Know-how, globale Reichweite und Expertise, Spezialisten mit fundierten Kenntnissen und ausgezeichnete Kundenorientierung. Unsere Vision für KrolLDiscovery ist es, das Beste des Besten zusammenzubringen und unseren Kunden dadurch auch in Zukunft herausragenden Service bereitzustellen."

Die Marke KrolLDiscovery für Ediscovery und Computer Forensik und die Marke Kroll Ontrack für Datenwiederherstellung verkörpern gemeinsam 30 Jahre als Vorreiter, Innovator und Partner in den jeweiligen Branchen. Neben der Entwicklung innovativer und intelligenter proprietärer Technologien, einschließlich leistungsfähiger Verarbeitungskapazitäten und Überprüfungen mithilfe patentierter Technologie, besitzt KrolLDiscovery erhebliche Expertise mit der Ediscovery-Plattform Relativity. Deren Lizenzierung, sowie zahlreiche zertifizierte Fachleute und innovative Anpassungen des Workflows haben dem Unternehmen 2015 und 2016 "Back-to-Back" Relativity-Innovationspreise eingebracht. Kroll Ontrack, ein Unternehmen von KrolLDiscovery, wird auch in Zukunft ein globaler Marktführer im Bereich Datenrettung, E-Mail-Extraktion und -Wiederherstellung, Datenlöschung und TapeManagement sein.

Über KrolLDiscovery

KrolLDiscovery stellt Technologie-basierte Services und Software bereit, damit Anwaltskanzleien, Unternehmen, Behörden und Verbraucher komplexe Datenherausforderungen meistern können. Das Unternehmen mit ca. 1300 Mitarbeitern an 43 Standorten in 19 Ländern ist global führend im Bereich Ediscovery, Information Governance und Datenwiederherstellung. Damit unterstützen wir unsere u Kunden bei Gerichtsverfahren, Compliance-Angelegenheiten, internen Ermittlungen, Datenwiederherstellung und Datenmanagement. KrolLDiscovery steht seit 30 Jahren im Dienst seiner Kunden und bietet ihnen Services wie Datensammlung, computerforensische Untersuchungen, Early Case Assessment, Ediscovery und Datenaufbereitung, Anwendungssoftware und Hosting für webbasierte Dokumentenprüfung sowie Document Review Services . Über seine globale Geschäftssparte Kroll Ontrack liefert KrolLDiscovery zudem erstklassige Datenwiederherstellung, E-Mail-Extraktion und -Wiederherstellung, sichere Datenlöschung und Tape Management. KrolLDiscovery wurde sowohl vom Inc. Magazine (Inc. 5000) als auch von Delikte (Deliktes Technology Fast 500) als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika ausgezeichnet. CEO Chris Weiler erhielt 2014 die Auszeichnung "Ernst Young Entrepreneurship of Theo Year™". Außerdem ist KrolLDiscovery ein Orange-level Relativity Best in Service Partner ein Relativity Premium Hosting Partner und betreibt ISO/IEC 27001-zertifizierte Rechenzentren. Weitere Informationen erhalten Sie unter ediscovery@krollontrack.de oder im Internet www.krolldiscovery.de und www.krollontrack.de.

