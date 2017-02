Im Anschluss an die Keynote-Ansprache bei CyberTech Israel traf sich Gouverneur Snyder mit Führungskräften von HARMAN aus den Bereichen Cybersicherheit und OTA und erlebte eine dem Automobilstandard entsprechende End-to-End-Cybersicherheitsdemonstration

HARMAN International (NYSE:HAR), das führende Konnektivitätstechnologie-Unternehmen für Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte, gab heute bekannt, dass Rick Snyder, Gouverneur von Michigan, zusammen mit einer hochrangigen Delegation von Vertretern aus Michigan die Cybersicherheitsanlage von HARMAN in Kfar Saba, Israel, besucht hat.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170206005037/de/

Michigan Governor Rick Snyder Visits HARMAN Israel

Der Besuch des Gouverneurs wurde von Saar Dickman, VP, Automotive Cyber Security und Michal Geva, VP, Sales Enablement von HARMAN geleitet, in dessen Rahmen die Cybersicherheitslösungen von HARMAN präsentiert und HARMANs Tätigkeiten in Israel und Michigan erörtert wurden. Der Gouverneur und seine Delegation nahmen auch an einer Live-Demonstration von HARMANs Lösungen zur Cybersicherheit und Over-The-Air (OTA) teil. Diese erkennen und schützen vernetzte und autonome Fahrzeuge vor Cyber-Angriffen, bzw. nehmen die Entschärfung dieser vor.

"Die Cybersicherheit ist ein wesentlicher Baustein, um vernetzte Transportsysteme für Fahrer, Passagiere und die Gesellschaft sicher zu machen von den Autos selbst bis zu breiteren V-X-Lösungen. Gouverneur Snyder teilt deutlich das Engagement von HARMAN, das dafür Sorge trägt, dass wir modernste Technologien einsetzen, um unsere Straßen sicher zu halten, und wir sind stolz darauf, ein Teil seiner Gesandtschaft nach Israel gewesen zu sein", sagte Dickman.

HARMAN nimmt seit 2012 beträchtliche und laufende Investitionen in die israelische Technologie vor, darunter Akquisitionen von iOnRoad, TowerSec und Redbend, die zwei Forschungs- und Entwicklungszentren bildeten und HARMANs Engagement in diesem Bereich unterstreichen. Dickman kam 2016 zu HARMAN, durch die Übernahme des Unternehmens von TowerSec, einem israelischen Startup, das einen seiner Hauptsitze in Ann Arbor, Michigan hatte und Teil des dortigen SPARK-Programms war. Durch bedeutende Investitionen in Israel unterhält HARMAN seinen israelischen Hauptsitz in Tel Aviv, wo sein Schwerpunkt auf OTA und Softwareentwicklung liegt.

In Novi, Michigan, gründete HARMAN sein nordamerikanisches Automotive Headquarters, das jetzt ungefähr 1000 Mitarbeiter, einschließlich vieler Ingenieure und Software-Designer beschäftigt. Das Unternehmen ist führend im Bereich vernetzter Fahrzeugtechnologien, die weltweiten Autoherstellern Navigations-, Multimedia-, Konnektivitäts-, Telematik-, Soundmanagement-, und Sicherheitslösungen bieten.

"Im Zuge der Vernetzung und immer intelligenter werdender Autos müssen wir dafür sorgen, dass alle Straßenteilnehmer geschützt sind", sagte Gouverneur Snyder. "Dies erfordert Kooperationen zwischen den öffentlichen, privaten und wissenschaftlichen Sektoren innerhalb derer wir von den Experten lernen und bewährte Praktiken austauschen. Durch unseren Israel-Besuch, das Zusammentreffen mit innovativen Firmen wie HARMAN und die Einbindung der Spitzenkräfte im Bereich Cybersicherheit, gewinnen wir sehr wertvolle Einblicke in die Gestaltung der Infrastruktur und Politik, die notwendig sind, um Menschen, Eigentum und Informationen sicher zu halten. Die Zukunft der Automobilbranche ist unglaublich spannend, und wir wollen, dass der gesamte Staat Michigan die besten und sichersten Innovationen der Welt vorantreibt."

Mit mehr als 6.400 Patenten in allen Schlüsselbereichen, u. a. Sicherheit, Design, Navigation, Konnektivität, Networking, HMI, setzt HARMAN weiterhin neue Maßstäbe und bringt vernetzte Fahrzeuginnovationen auf den Markt, die neue vernetzte Erfahrungen bieten und die Fahrer- und Fahrzeugsicherheit erhöhen.

Über HARMAN

HARMAN (harman.com) projektiert und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Verbraucher und Unternehmen in der ganzen Welt. Dazu zählen unter anderem vernetzte Systeme, Audio- und Video-Produkte, Unternehmensautomatisierungslösungen und die damit verbundenen Dienstleistungen. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® hat HARMAN gerade bei Musikliebhabern, aktiven Musikern und dem Publikum bei Konzerten und Unterhaltungsveranstaltungen weltweit großen Anklang gefunden. Mehr als 25 Millionen Autos auf der Straße sind heute mit vernetzten HARMAN Audio- und Fahrzeugsystemen ausgestattet. Die Software-Lösungen des Unternehmens sind heute schon in Milliarden von mobilen Geräten und Systemen, die miteinander vernetzt sind, integriert. Über alle Plattformen hinweg zeichnen sie sich durch ihre hohe Sicherheit aus, von Systemen am Arbeitsplatz über Lösungen für zu Hause bis hin zu Anwendungen im Auto und unterwegs. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen erzielte in den letzten 12 Monaten zum 31. Dezember 2016 einen Umsatz von 7,2 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von HARMAN werden an der New Yorker Börse NYSE unter dem Kürzel NYSE:HAR gehandelt.

HAR-C

2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Harman Kardon, Infinity JBL, Lexicon und Mark Levinson sind Handelsmarken von Harman International Industries, Incorporated, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen sind. AKG ist ein Warenzeichen der AKG Acoustics GmbH, das in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170206005037/de/

Contacts:

Im Auftrag von HARMAN

Darrin Shewchuk, +1 203-328-3500

Senior Director, Corporate Communications

darrin.shewchuk@harman.com

oder

Dvir Reznik, +972-52-5799899

Senior Marketing Manager, Automotive Cyber Security, Connected Car

dvir.reznik@harman.com