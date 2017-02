Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Kritik an Donald Trump geübt. Der US-Präsident interessiere sich nicht für den Rechtsstaat, sagte die Grünen-Politikerin gegenüber "Bild" (Montag).

"Man kann ihm schon empfehlen, seine eigene Verfassung zu lesen, um sich klar darüber zu werden, welche Möglichkeiten er als Präsident hat und welche nicht", sagte die Grünen-Politikerin bezogen auf das verhängte US-Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern. Präsident in einem demokratischen Land zu sein, bedeute nicht Alleinherrscher oder Diktator oder Autokrat zu sein, so Göring-Eckardt. "Präsident in einem demokratischen Land zu sein, bedeutet sich an die Gesetze zu halten."