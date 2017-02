MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen von CDU und CSU haben sich wie erwartet für Kanzlerin Angela Merkel als gemeinsame Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl ausgesprochen. Diesen Beschluss fassten die Präsidien beider Parteien am Montag bei ihrem Treffen in München, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Es habe "einhellige Unterstützung" für die CDU-Vorsitzende Merkel gegeben, hieß es.

Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer wollten am frühen Nachmittag vor die Presse treten. Beide trennt immer noch der Streit um die Obergrenze für Flüchtlinge. Die CSU will diese Grenze, wie Seehofer am Montagmorgen ausdrücklich noch einmal betonte. Die CDU hingegen lehnt sie ab.

February 06, 2017 05:33 ET (10:33 GMT)

